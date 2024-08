Die Staatsanwaltschaft Berlin hat am Montag Anklage gegen einen Mann erhoben. Er muss sich wegen besonders schweren Raubes mit gefährlicher Körperverletzung sowie wegen Raubes mit Todesfolge verantworten. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Montag mit.

Der 35-Jährige soll im vergangenen November über eine Online-Dating-Plattform Kontakte zu Männern aufgenommen haben, um sie auszurauben. In mindestens zwei Fällen traf sich der Angeschuldigte mit den Opfern in deren Wohnungen: Am 3. November verabredete er sich mit einem 64-Jährigen in dessen Wohnung in Schöneberg. Dort soll er ihm laut Darstellung der Staatsanwaltschaft heimlich K.-o.-Tropfen in ein Saftglas gemischt haben.



Als der 64-Jährige bewusstlos wurde, soll der mutmaßliche Täter dessen Handy, Laptop, sowie Bargeld und andere Wertgegenstände geraubt haben und geflohen sein. Eine Bekannte fand das Opfer am nächsten Morgen, es musste ins Krankenhaus eingeliefert und wegen den Folgen der K.-o.-Tropfen dort zwei Wochen stationär behandelt werden.