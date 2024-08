Freiwillige räumen nach "Rave the Planet" Tiergarten auf

So 18.08.24 | 11:58 Uhr

Nach der Techno-Parade "Rave The Planet" haben sich am Sonntagvormittag nach rbb-Informationen knapp 40 Freiwillige im Tiergarten getroffen, um den Park zu reinigen. Dazu hatten die Veranstalter des Umzugs am Samstag aufgerufen.

Es gehe darum, nicht nur gemeinsam zu feiern, sondern auch Verantwortung zu übernehmen und Respekt für die Stadt Berlin und ihre Umwelt zu zeigen. Die Straße selbst wurde bereits von der Berliner Stadtreinigung (BSR) sauber gemacht.