Frau in Berlin-Friedrichsfelde getötet

In Berlin-Lichtenberg (Ortsteil Friedrichsfelde) ist am Freitagabend eine Frau getötet worden. Das hat ein Sprecher der Polizei dem rbb am Samstagmorgen bestätigt.

Die Polizei sei gegen 22:30 Uhr über eine Auseinandersetzung in der Dolgenseestraße alarmiert worden. Im Hausflur eines Mehrfamilienhauses fanden die Beamten eine lebensgefährlich verletzte Frau. Rettungskräfte und ein Notarzt reanimierten die 28-Jährige und brachten sie in ein Krankenhaus, in dem sie kurz darauf verstarb.