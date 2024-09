Der tödliche Unfall geschah im Februar 2023. Der Angeschuldigte soll Fahrgast in einem Taxi gewesen sein. An seinem Ziel in der Kantstraße in Charlottenburg angekommen, wollte der Mann hinten rechts aus dem Taxi steigen und öffnete die Tür. Dabei soll er laut Staatsanwaltschaft nicht auf den rechts neben der Fahrspur verlaufenden Fahrradstreifen geachtet haben.

Ein 50 Jahre alter Fahrradfahrer wurde durch dieses sogenannte "Dooring" überrascht und konnte der geöffneten Hintertür nicht mehr ausweichen. Er prallte gegen die Tür, stürzte und verletzte sich dadurch schwer am Kopf. Wenige Tage später starb er im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Das Amtsgericht Tiergarten muss nun darüber entscheiden, ob die Anklage zu einer Hauptverhandlung vor Gericht zugelassen wird.

Laut der Straßenverkehrsordnung gelten für jeden Verkehrsteilnehmer Sorgfaltspflichten beim Ein- und Aussteigen in ein oder aus einem Fahrzeug: "Wer ein- oder aussteigt, muss sich so verhalten, dass eine Gefährdung anderer am Verkehr Teilnehmenden ausgeschlossen ist", heißt es in dem Gesetz [gesetze-im-internet.de]. Laut der Berliner Polizei sind Unfälle beim Ein- und Aussteigen die zweithäufigste Ursache für Unfälle mit Radfahrenden - nach Abbiegeunfällen. Im vergangenen Jahr verunglückten 7.032 Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer im Berliner Straßenverkehr, zwölf davon, wie das Unfallopfer aus der Kantstraße, tödlich.