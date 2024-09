Die fünfte Ausgabe des Christopher Street Day in Frankfurt (Oder) ist am Samstagmittag ohne besondere Vorkommnisse gestartet. Der Umzug mit etwa 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist um 12 Uhr in der polnischen Partnerstadt Słubice losgelaufen.



Im Vorfeld sorgten sich die Veranstalter um die Sicherheit der Teilnehmer, nachdem es in anderen Städten zu Übergriffen von rechtsextremen Gruppen gekommen war. Die Polizei kündigte an, zusätzliche Polizeikräfte zum CSD am Samstag in der Oderstadt hinzuziehen zu wollen.