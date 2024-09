Drei Konzerte der Sängerin Taylor Swift wurden im August in Wien abgesagt: Ein 19-Jähriger soll Anschläge geplant haben. Jetzt wurde ein Jugendlicher in Frankfurt (Oder) festgenommen, der offenbar mit dem 19-Jährigen in Kontakt stand. Er soll weitere Terrorpläne verfolgt haben.

Der 15-Jährige, dessen Wohnung in Frankfurt (Oder) am Mittwoch durchsucht worden ist, ist nach ARD-Informationen durch die Ermittlungen zu den Anschlagsplänen rund um die Taylor-Swift-Konzerte in Wien ins Visier der Sicherheitsbehörden geraten. Er soll in Kontakt mit dem 19-Jährigen gestanden haben, der als Hauptverdächtiger bei den Anschlagsplänen auf die Konzerte gilt.



Drei geplante Konzerte von Swift im Ernst-Happel-Stadion in Wien waren Anfang August wegen Terrorgefahr kurzfristig abgesagt worden. Die Behörden nahmen zuvor zwei junge Männer fest. Ein 19-Jähriger soll nach österreichischen Ermittlungen geplant haben, mit Sprengstoff und einem Auto in die Menge von Swift-Fans vor dem Stadion zu fahren. Er hatte nach bisherigen Ermittlungen zuvor der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) online die Treue geschworen.