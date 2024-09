In Berlin-Reinickendorf ist am Dienstagabend ein Großbrand in einer Lagerhalle in der Nähe des Kurt-Schumacher-Platzes ausgebrochen. Das Feuer führt zu einer starken Rauchentwicklung, die auch mehrere Kilometer weiter südlich noch bemerkbar ist.

Die Berliner Feuerwehr gab eine Gefahreninformation heraus. Es sei mit Sicht- und Rauchbelästigung zu rechnen. Die Feuerwehr rät dazu, das betroffene Gebiet weiträumig zu umfahren. Fenster und Türen sollten geschlossen bleiben.

Die Berliner Feuerwehr war mit 120 Einsatzkräften vor Ort. Auch eine Drohne wurde den Angaben zufolge eingesetzt. Neben der Lagerhalle brannten auch mehrere Autos, wie es hieß. Der Brand soll in der Meteorstraße ausgebrochen sein, sie liegt am östlichen Ende ehemaligen Flughafens Tegel. Nach ersten Erkenntnissen gibt es keine Verletzten. Ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Wohnhaus konnte den Angaben zufolge verhindert werden.

Der Einsatz dauerte in der Nacht noch an.

Der Besitzer der Halle sagte dem rbb, er gehe von einem Millionenschaden aus. In der Halle hätten mehrere LKW und Kranfahrzeuge gestanden.