BGE Sonntag, 29.09.2024 | 11:05 Uhr

Unfassbar! Das soll die Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben sein? Ist Überleben=Leben? Der Staat sollte das Mindestmaß unaufgefordert zur Verfügung stellen, BGE als Mindeststeuerfreibetrag bzw. aufs Kto. In Estland genau so für Neugeborene.



BVerfG-Urteil vom 09. Februar 2010 - 1 BvL 1/09

1. Das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums aus Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG sichert jedem Hilfebedürftigen diejenigen materiellen Voraussetzungen zu, die für seine physische Existenz und für ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben unerlässlich sind.

2. Dieses Grundrecht aus Art. 1 Abs. 1 GG hat als Gewährleistungsrecht in seiner Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG neben dem absolut wirkenden Anspruch aus Art. 1 Abs. 1 GG auf Achtung der Würde jedes Einzelnen eigenständige Bedeutung. Es ist dem Grunde nach unverfügbar und muss eingelöst werden