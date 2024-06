Notunterkunft für Obdachlose in Kreuzberg jetzt ganzjährig geöffnet

Die Notübernachtung der Johanniter in Berlin-Kreuzberg öffnet ab Montag ganzjährig für männliche Obdachlose mit Suchterkrankungen.

Das Projekt "Ohlauer 365" befindet sich in der Nähe des Görlitzer Parks und bietet 88 Schlafplätze, wie die Sozialverwaltung am Montag mitteilte. Die Schlafmöglichkeiten stehen von 20 Uhr bis 8 Uhr zur Verfügung, zudem gibt Plätze für Hundehalter.

Die Unterkunft liegt im ehemaligen Gebäude der Gerhard-Hauptmann-Schule in der Ohlauer Straße. Bislang war das Angebot im Rahmen der Berliner Kältehilfe nur zwischen November und April geöffnet und bot in den Sommermonaten Mahlzeiten und Duschtage an.