Berlin und Brandenburg stehen milde, aber wechselhafte Tage bevor. "Ein Tiefdruckgebiet über dem Atlantik bringt südliche warme Strömung mit milden Temperaturen in die Region. Am Dienstag wird auf jeden Fall die 20 Grad-Marke geknackt, gebietsweise sind auch 22 oder 23 Grad möglich", wie ARD-Meteorologe Roland Vögtlin am Montagmorgen rbb|24 sagte.



Allerdings sind auch immer wieder Regenschauer möglich - komplett trockene "goldene" Herbsttage wird es also nicht geben. Aber dafür bleibt es laut Vögtlin auch am Mittwoch und Donnerstag mild, mit bis zu 20 Grad.



Am Montag müssen sich derweil die Menschen in Berlin und Brandenburg noch ein wenig gedulden: Die Woche startet wechselnd bewölkt mit vereinzeltem Regen bei 16 bis 19 Grad. In der Nacht auf Dienstag wird es stark bewölkt mit Regen in den frühen Morgenstunden bei kühlen 9 bis 12 Grad.