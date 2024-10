Einfach ins Bürgeramt ohne Termin - kann das funktionieren? Die Staatssekretärin für Verwaltungsmodernisierung will das ausprobieren lassen. Probleme dabei hält sie aber durchaus für denkbar.

Das Konzept soll in den nächsten Wochen zu Ende ausgearbeitet werden. "Ende November wollen wir dann im Lenkungskreis Bürgerdienste mit den Bezirksstadträten besprechen, welche Bezirke sich an der Aktion beteiligen werden", sagte Klement.

In Berlins Bürgerämtern soll testweise ausprobiert werden, was es bringt, an einzelnen Tagen ohne Terminvergabe zu öffnen. "Wir würden gerne eine entsprechende terminfreie Aktion ausprobieren", sagte die Staatssekretärin für Verwaltungsmodernisierung, Martina Klement, der Deutschen Presse-Agentur. "Wir hatten kürzlich eine weitere Runde mit den Bezirken und arbeiten gerade gemeinsam ein Konzept beziehungsweise die Rahmenbedingungen für diese Aktion aus."

"Wir möchten die Aktion dann 2025 durchführen", so Klement. Wegen des Vorausbuchungszeitraums im Online-Terminbuchungssystem betrage Vorlaufzeit dafür mindestens 56 Tage. Danach wolle man entscheiden, "ob und wie wir dauerhaft auch terminfreie Tage anbieten können."

"Ich bin zuversichtlich, dass es an den terminfreien Tagen nicht so lange Schlangen geben wird, wie das vor einigen Jahren noch der Fall war", so die Staatssekretärin. Die weit überwiegende Anzahl der Berlinerinnen und Berliner bekomme einen Termin fürs Bürgeramt und nutze den dann auch. "Außerdem halte ich die Bugwelle an Terminwünschen, die wir vor uns herschieben, für nicht so hoch wie von einigen befürchtet."