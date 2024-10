Der Betriebsvorstand der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) Rolf Erfurt verlässt das Landesunternehmen zum Jahresende. In einer Pressemitteilung heißt es am Freitag, der Grund für den Schritt seien unterschiedliche Auffassungen über die strategische Ausrichtung der BVG.

Die BVG kämpft aktuell mit sinkender Pünktlichkeit. Sie lag nach Angaben der BVG zuletzt bei unter 90 Prozent. Zugleich ist die Zahl der Fahrgäste gestiegen. In diesem Jahr rechnet die BVG mit über 1,1 Milliarden beförderten Fahrgästen. 2023 waren es 1,06 Milliarden.

Außerdem ist der Fuhrpark zum Teil veraltet. Der Zughersteller Stadler will Ende November bekanntgeben, wann die BVG mit der Auslieferung neuer U-Bahn-Wagen rechnen kann. Der Hersteller ist mit der Lieferung der ersten 110 Fahrzeuge in Verzug, aktuell müsse noch ein umfangreiches Softwareupdate durchgeführt werden. Das hat Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) im Abgeordnetenhaus gesagt. In den Regelbetrieb übernommen werden die neuen Fahrzeuge laut BVG-Chef Henrik Falk frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2025.

Falk kündigte erneut an, dass die BVG in den kommenden Jahren ihr Angebot nicht ausbauen werde, sondern das bestehende Angebot stabilisieren müsse.