Der Zughersteller Stadler will Ende November bekanntgeben, wann die BVG mit der Auslieferung der neuen U-Bahn-Wagen rechnen kann. Das kündigte Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) am Mittwoch im Abgeordnetenhaus an.

Der Hersteller ist mit der Lieferung der ersten 110 Fahrzeuge in Verzug, aktuell müsse noch ein umfangreiches Softwareupdate durchgeführt werden, so Bonde. In den Regelbetrieb übernommen werden die neuen Fahrzeuge laut BVG-Chef Henrik Falk aber frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2025.