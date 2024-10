Ausgedünnte Takte, rappelvolle Wagen, Zugausfälle - die BVG macht sich bei vielen Fahrgästen nicht gerade beliebt. Schuld sei ein Mangel an Personal und modernen Zügen, heißt es. Allerdings sind die Probleme nicht ganz neu.

Die technischen und personellen Probleme bei der Berliner U-Bahn haben schon vor einem Jahr begonnen. Dies geht aus einer Anfrage der Grünen-Abgeordneten Antje Kapek [pardok.parlament-berlin.de] vor, die dem rbb vorliegt. Zuerst hatte der Tagesspiegel [Bezahlinhalt] berichtet. Schon seit Herbst 2023 weicht die Kilometerleistung der U-Bahnen über alle Linien hinweg immer stärker vom Verkehrsangebot ab, das mit dem Land Berlin vereinbart wurde. Am größten sind die Ausfälle auf der Linie U7: Dort sind allein im August 39.781 Kilometer weniger gefahren worden als bestellt. Das ist ein sprunghafter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr - im August des vergangenen Jahres waren es rund 5.700 ausgefallene Kilometer.

BVG in der Krise: Mehr Ehrlichkeit, bitte

Auf den Linien U1 und U3 ist außerdem die Zahl der Wagen deutlich eingebrochen. Am stärksten betroffen ist die U1.

Nur noch 82 Prozent der Züge fuhren im Mai dieses Jahres in voller Wagenstärke, also mit acht Wagen. Damit schrumpft auch die Zahl der Fahrgäste beträchtlich. Die BVG geht von 3.408 Personen aus, die pro Stunde auf der U1 transportiert werden können. Im Mai konnten damit auf der U1 rechnerisch pro Stunde mehrere hundert Passagiere weniger fahren. Auch auf der U3 fuhren fast 70 Prozent der Züge nicht mit allen sechs Wagen. Genaue Zahlen, wie viele Fahrgäste aktuell auf allen U-Bahn Linien weniger transportiert werden können, liegen allerdings nicht vor.



Gründe für die Krise bei der U Bahn sind neben dem Personalmangel bei den U-Bahnfahrerinnen und -fahrern vor allem kaputte Züge. Die neuen, bestellten U-Bahn-Wagen sollen kommendes Jahr geliefert werden. Für die alten Waggons mangelt es an Reparaturmöglichkeiten.