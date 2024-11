Nach einem tödlichen Sturz eines 48-jährigen Mannes Ende Mai am S-Bahnhof Oranienburger Straße in Berlin hat der Angeklagte gestanden. Er habe seinen Bekannten in einem Gerangel in Richtung Bahnsteigkante geschubst, gab der 32-Jährige vor dem Berliner Landgericht zu.



"Ich wollte, dass er ins Gleisbett fällt, ich habe aber nicht geahnt, dass eine Bahn einfährt", sagte der Angeklagte. Er habe den Tod des Mannes, mit dem er sich damals ein Zimmer in einer Obdachlosenunterkunft geteilt habe, nicht gewollt.