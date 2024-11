Die Frauenhäuser in Brandenburg arbeiten nach eigenen Angaben an der Kapazitätsgrenze. "Die Zahlen steigen und die Lage wird immer prekärer", sagte Maren Küster vom Netzwerk der brandenburgischen Frauenhäuser anlässlich des internationalen Tags zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am Montag.



Eigentlich müsse in den 17 Frauenhäusern und 4 Notwohnungen im Land für den Notfall immer ein Zimmer frei sein. In den Schutzeinrichtungen sei das aber fast nie der Fall. Zu oft müssten sie Frauen daher weitervermitteln, beklagt Küster.

Auch in Berlin gibt es offenbar Probleme mit Plätzen: Der Istanbul-Konvention zufolge, die bestimmte Quoten für Schutzplätze vorsieht, müsste es in Berlin nämlich 963 niedrigschwellige und sofort verfügbare Plätze geben, teilte der Verein Berliner Initiative gegen Gewalt (BIG) mit. Demnach gibt es in Berlin derzeit acht Frauenhäuser sowie die BIG Clearingstelle, die einem Frauenhaus ähnelt, aber auf einen kürzeren Aufenthalt ausgelegt ist, mit insgesamt 477 Schutzplätzen. Hinzu kommen noch andere Formen der Schutzunterkünfte, die aber hochschwellig sind und teilweise kostenpflichtig.