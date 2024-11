Stefan Röpke: Narzissmus ist erst einmal ein umgangssprachlicher Begriff, der so in der Medizin oder Psychologie nicht definiert ist. Wenn man von einer Erkrankung spricht, geht es um die "Narzisstische Persönlichkeitsstörung". Mit Narzissmus gemeint sind meist narzisstische Merkmale. Also bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, die unter die Überschrift "narzisstisch" fallen.

Prof. Dr. med. Stefan Röpke (53) ist ein Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Chefarzt und ärztlicher Direktor in verschiedenen Einrichtungen. In der Berliner Charité ist er der Leiter des Bereichs Persönlichkeitsstörungen, Posttraumatische Belastungsstörung sowie der Autismusambulanz.

Was macht einen Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung aus – was sind typische Anzeichen?

Es gibt einen hohen genetischen Anteil. Vergleichende Untersuchungen an ein- und zweieiigen Zwillingen zeigen, dass über die Hälfte der Erkrankung genetisch erklärbar ist. Den anderen Teil machen Umweltfaktoren aus. Es handelt sich also um eine Mischung aus umweltbedingten und genetischen Faktoren.

Was begünstigt die Ausbildung von Narzissmus?

Da haben wir Erkenntnisse aus einer ganzen Reihe von Studien. In kulturvergleichenden Untersuchungen hat man unsere westliche, eher individualistische Gesellschaft mit kollektivistischen, ursprünglich asiatischen, Gesellschaften verglichen. Es finden sich Unterschiede - nämlich eine höhere Ausprägung von Narzissmus in den individualistischen Gesellschaften.

Studien aus China, ein Land, in dem vor Jahren abrupt die Ein-Kind-Politik eingeführt wurde, zeigen, dass in der Generation, in der es noch Kinder mit Geschwistern gab, weniger Narzissmus vorkam. Der Fakt, Geschwister zu haben, kann also vor Narzissmus schützen. Wenn man in der Stadt aufwächst, ist man narzisstischer, als wenn man auf dem Land aufwächst. Herausgefunden hat man auch, dass wer während des Jugendeintritts in einem Land lebt, dem es ökonomisch sehr gut geht, eher narzisstische Persönlichkeitsmerkmale ausprägt, als wer in einem Land lebt, das sich in einer Phase von Rezession und Depression befindet.

Wir haben im Rahmen einer Studie auch Menschen, die in der DDR groß geworden sind, mit Menschen verglichen, die in den alten Bundesländern groß wurden. Man kann grob formuliert sagen, dass die Menschen, die noch vor der Teilung sozialisiert wurden, keine Unterschiede in der Ausprägung narzisstischer Merkmale zeigten. Doch die Menschen, die in der DDR aufwuchsen, hatten weniger narzisstische Merkmale als die aus der Bundesrepublik. Und die junge Generation, die im vereinten Deutschland groß wurde und wird, zeigt wieder keine Unterschiede.