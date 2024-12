In Berlin-Lichtenberg ist am Samstagabend ein Mann niedergeschossen worden.

Die Tat ereignete sich gegen 19:30 Uhr vor einem Supermarkt in der Hauptstraße in Alt-Hohenschönhausen. Wie eine Polizeisprecherin dem rbb bestätigte, ist die Person mit Schussverletzungen an den Beinen in ein Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr bestehe nicht.

Die Umgebung des Tatorts an der Hauptstraße wurde abgesucht. Der oder die Täter sind aber weiter flüchtig, wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen sagte. Nach ihnen sucht ein Spezialeinsatzkommando.