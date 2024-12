Bereits zum 30. Mal feiert Frank Zander in Berlin Weihnachten mit Obdachlosen und Bedürftigen. Nach fünfjähriger Pause konnte der Entertainer seine Gäste erstmals wieder im Estrel in Neukölln begrüßen.

Der Entertainer Frank Zander hat am Samstagnachmittag wieder sein großes Weihnachtsfest für Bedürftige und Obdachlose ausgerichtet. Mehr als 2.500 Gäste kamen ins Hotel Estrel in Berlin-Neukölln zu einem Festtagsmenü mit Gänsebraten, Rotkohl und Klößen. "Viele haben sich das ganze Jahr darauf gefreut", sagte Zanders Sohn Marcus. "Die Leute auf der Straße haben es verdient, dass wir sie ordentlich behandeln."

Alles begann 1995 in Diedersdorf. Die Hertha-Hymne "Nur nach Hause" war bereits erschaffen und Frank Zander lud erstmals bedürftige Menschen zu Gänsebraten ein. Nun findet das Weihnachtsessen zum 30. Mal statt - erstmals seit Jahren wieder mit Zander im Estrel.

Wegen des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg am Freitagabend wurde im Saal eine Gedenkminute für die Opfer eingelegt. "Unsere Feier soll Herzlichkeit senden in die Welt", sagte Zander.

Ermöglicht wird die Feier für Obdachlose durch zahlreiche Geld- und Sachspenden. Neben dem Festtagsbraten gibt es für die Gäste auch Sachspenden wie Lebensmittel, Kleidung, Schuhe oder Schlafsäcke.

Unterstützt wird die Veranstaltung von der Caritas, den Johannitern und zahlreichen weiteren Sponsoren. Frank Zanders erste Weihnachtsfeier für Obdachlose fand 1995 im brandenburgischen Schloss Diedersdorf am südlichen Berliner Stadtrand mit damals 250 Gästen statt. Die 30. Ausgabe fand - nach Corona-Pause und einer Erkrankung Zanders - erstmals seit fünf Jahren wieder mit Frank Zander vor Ort im Estrel statt.