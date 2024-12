Sprengstoff-Fund in Berlin-Neukölln: Verdächtiger mutmaßlich bei Brand gestorben

Aus Sicherheitskreisen an den rbb gespielt

Nach dem Fund von hochexplosivem Sprengstoff am S-Bahnhof Neukölln war bislang von dem Verdächtigen, der ihn bei sich trug, keine Spur. Nun könnte der Mann bei einem Wohnungsbrand in Niedersachsen ums Leben gekommen sein.

Der Mann, der nach einem Sprengstoff-Fund am Berliner S-Bahnhof Neukölln gesucht wurde, ist vermutlich tot.

Wie die Berliner Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, gibt es Anhaltspunkte dafür, dass der 34-Jährige in der Nacht zum 24. November bei einem Wohnungsbrand im niedersächsischen Lohne ums Leben gekommen ist. Zuvor war es dort den Angaben zufolge zu einer Explosion gekommen. In der Wohnung sei ein verbrannter Leichnam gefunden worden. Ob es sich um den Gesuchten handelt, soll ein DNA-Gutachten klären. Das Ergebnis steht aber noch aus.