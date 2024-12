Angeboten wurde Polnisch im vergangenen Schuljahr in drei kreisfreien Städten und acht Landkreisen. Allein in Frankfurt (Oder) waren es sieben Schulen, in Cottbus sechs. Gelehrt wurde die Sprache des Nachbarlandes an 15 Oberschulen, neun Gymnasien, acht Grundschulen, fünf Gesamtschulen und zwei Beruflichen Schulen.



Polnisch wurde laut Ministerium in 25 Schulen als Pflichtunterricht, in 18 Schulen als Wahlunterricht und in fünf Schulen als Begegnungssprache angeboten. 42 Lehrkräfte hatten die Fremdsprache an staatlichen Schulen unterrichtet, 13 Lehrkräfte an Schulen in freier Trägerschaft. Gesprochen wurde im Unterricht beider Schultypen auch bilingual.