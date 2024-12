Bei der Zunahme pflegebedürftiger Menschen in Deutschland zeigen sich laut einer Studie große regionale Unterschiede.

Den höchsten Anteil Pflegebedürftiger an allen gesetzlich Versicherten gab es 2023 vorwiegend in Kreisen in Ostdeutschland, Nordrhein-Westfalen, Hessen und im Saarland, wie das Wissenschaftliche Institut der Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) nach einer Auswertung auf Basis anonymisierter AOK-Versichertendaten am Dienstag mitteilte.

Den höchsten Anteil Pflegebedürftiger an den gesetzlich Versicherten gab es demnach in den Brandenburger Landkreisen Barnim, Prignitz und Ostprignitz-Ruppin - dort war 2023 etwa jede sechste Person pflegebedürftig (15,7 bis 17,1 Prozent). Den kleinsten Anteil hatten demnach München, Freising und Rosenheim mit 3,4 bis 3,7 Prozent.