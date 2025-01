Mitarbeiter des Straßen- und Grünflächenamtes Reinickendorf haben am Mittwoch auf dem Friedhof in Berlin-Heiligensee mehrere Vandalismusschäden entdeckt. Insgesamt wurden 41 Grabsteine, vier Parkbänke, ein Brunnen und eine Steinmauer zum Teil mit Hakenkreuzen und dem Schriftzug "NSDAP" in weißer Farbe beschmiert, wie das Bezirksamt Reinickendorf am Mittwoch mitteilte.

Die Polizei ermittelt, das Bezirksamt hat eigenen Angaben zufolge zudem die Reinigung der beschädigten Bereiche bereits in die Wege geleitet.