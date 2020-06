Was in Brandenburg jetzt erlaubt ist - und was verboten

Aktuell sind Dusch- und Umkleideräume in den Frei- und Sommerbädern Berlins und Brandenburgs geschlossen, vereinzelt gibt es aber Ausnahmen, so zum Beispiel im Sommerbad Wilmersdorf. Toiletten und Waschbecken sind in allen Bädern zugänglich. Auch die Kaltduschen im Freien sind nutzbar.



In privat betriebenen Bädern wie dem Tropical Islands in Krausnick (Dahme-Spreewald) können Duschen eingeschränkt benutzt werden. Das Bad öffnet am 15. Juni wieder für seine Besucher. Alle anderen Hallenbäder, die in Brandenburg im Gegensatz zu Berlin ab dem 13. Juni wieder öffnen dürfen, müssen individuelle Hygienekonzepte von den jeweils zuständigen Gesundheitsämtern genehmigt werden. Besucher sollten sich vor Anreise am besten auf den Internetseiten der jeweiligen Bäder informieren.

Sendung: Abendschau, 12.06.2020, 19:30 Uhr