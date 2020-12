Marie Stumpf/rbb Audio: Antenne Brandenburg | 16.12.2020 | Marie Stumpf | Bild: Marie Stumpf/rbb

Frankfurt (Oder) - Słubice - Kaum Kontrollen an der deutsch-polnischen Stadtgrenze

16.12.20 | 11:42

Im Zuge des Corona-Lockdown ist seit Mittwoch auch der sogenannte "kleine Grenzverkehr" für Aufenthalte unter 24 Stunden ins Nachbarland Polen ausgesetzt.

Einschränkungen kaum spürbar

Auf der Stadtbrücke zwischen Frankfurt (Oder) und dem polnischen Słubice war von den neuen Regelungen jedoch am Mittwochmorgen kaum etwas zu spüren. Nach wie vor fuhren die Autos in beiden Richtungen über die Stadtbrücke. Auch Passanten waren vereinzelt unterwegs. Viele von ihnen waren nach eigenen Angaben darüber verwirrt, was noch erlaubt ist und was nicht.

Ausnahmen dürfen passieren

Ein Verkäufer des großen Basars in Słubice war beispielsweise an die Grenze gekommen, um zu schauen, ob er im Tagesverlauf mit Kunden aus Deutschland rechnen kann, wie er sagt. Doch der Großteil der Menschen an der Stadtbrücke wollte zur Arbeit über die Grenze. Sie sind Berufspendler und damit eine der Gruppen, die von der Regelung ausgenommen sind. Auch Schüler, Studenten oder Menschen, die ihre Verwandten besuchen wollen, dürfen passieren.

Untersagt sind dagegen Einkaufstouren und touristische Besuche. Wer trotzdem fährt, muss nach seiner Rückkehr zehn Tage in häusliche Isolation. Diese Regelung gilt auch für Polen, die nach Brandenburg kommen.

Kontrollfrage noch offen

Kontrolliert wurde das jedoch an der Stadtbrücke zunächst nicht. Ein Auto der Bundespolizei und des Zolls war unabhängig von der Regelung vor Ort. Von der Polizeiinspektion Ost in Frankfurt (Oder) hieß es dazu am Mittwoch des rbb, man bespreche derzeit noch, ob und wie verstärkt kontrolliert werden könne.