Gemessen werde mit Zählzügen auf jeder Linie, die Auslastung werde dann hochgerechnet, erklärte BVG-Sprecherin Petra Nelken am Donnerstag auf rbb-Anfrage. Bis Ende des Jahres soll das System auf allen Strecken und Linien von Bus, Tram und U-Bahn kommen. Eine volle Auslastung werde dann – auch ohne Corona – bereits ab 40 Prozent Fahrgästen angezeigt.

"Die Züge sind dann gut gefüllt, aber nicht gänzlich ausgelastet. Aber wer einen Kinderwagen oder ein Fahrrad dabei hat, kann sich dann überlegen, einen Zug später zu nehmen", so Nelken. Derzeit habe die BVG in U-Bahnen und Trams eine durchschnittliche Auslastung von 25 Prozent. In den Bussen sei es gelegentlich voller. Wegen Corona verzeichnet das landeseigene Unternehmen insgesamt rund 60 Prozent weniger Fahrgäste.

Trotzdem kommt es bisher laut BVG nicht zu signifikanten Abo-Kündigungen. Zum Schulbeginn wolle man auch Busse von Tourismusunternehmen nutzen, um die Auslastung zu entzerren.