Kritik an Kosten und Nutzen

Das Quarantäne-Hotel in Berlin-Neukölln ist nach Angaben von Senat und Bezirk bislang kaum belegt gewesen. Elf Menschen sind in dem Hotel in der Jahnstraße seit Mitte November untergebracht worden, sagte ein Sprecher des Bezirksamtes.

Der Grund für die geringe Auslastung ist demnach, dass die häusliche Quarantäne Vorrang habe. Es habe bislang noch nicht so viele Fälle gegeben, in denen eine Unterbringung im Hotel nötig gewesen wäre. Zudem sei das Angebot freiwillig. Das Hotel ist die zentrale Unterbringung für alle Bezirke.