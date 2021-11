Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen müssen Eltern in Brandenburg ihre Kinder in einigen Klassenstufen seit Montag nicht mehr zur Schule schicken.

Die Präsenzpflicht wird in den Klassen 1 bis 5, 7 und 8 sowie den Jahrgangsstufen 5 und 6 der Leistungs- und Begabtenklassen und der Förderschulen aufgehoben, wie das Bildungsministerium bereits am Freitag in einem Brief an die Eltern mitteilte. Dagegen gilt Präsenzpflicht weiterhin für Schülerinnen und Schüler der Klassen 6, 9 und 10 sowie für die gymnasiale Oberstufe und die Oberstufenzentren.