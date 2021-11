Die Amtsärztin von Berlin-Spandau, Gudrun Widders, hat Eltern geraten, ihre Kinder im Fall einer angeordneten zehntägigen Quarantäne nicht frühzeitig freizutesten. Das geht aus einem Brief an die Spandauer Schulleitungen hervor, der dem rbb vorliegt.

Hintergrund der Empfehlung sei, so Widders auf rbb-Nachfrage, dass zuletzt rund ein Dutzend Schülerinnen und Schüler in Spandau, die als Corona-Kontaktpersonen identifiziert worden waren, durch einen negativen Corona-Test frühzeitig die Quarantäne beendet hatten, dann aber doch noch positiv getestet wurden. Laut Widders habe das in mehreren Spandauer Schulen zu weiteren Infektionen geführt. "Auf diese Weise ist es kaum möglich, das sich in der Schule ausbreitende Infektionsgeschehen zu beherrschen."