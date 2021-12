Eine hohe Disziplin beim Maskentragen in der Öffentlichkeit sei der Grund dafür, dass sich die Omikron-Welle in Deutschland bislang deutlich langsamer aufbaue, als in einigen anderen Ländern. Das sagte der Lungenfacharzt und Präsident der deutschen Gesellschaft für Intensivmedizin, Professor Christian Karagiannidis, am Mittwochabend im rbb. So hätten etwa England und Dänemark zuletzt kaum noch Kontaktbeschränkungen und auch keine Maskenpflicht mehr gehabt.



In Deutschland sei die Verdoppelungszeit bei den Infektionen deutlich länger, so Karagiannidis in der rbb-Abendschau. Im Vergleich zu England oder Frankreich hänge man ein bis zwei Wochen hinterher. Allerdings gebe es teilweise auch eine Untererfassung der Fälle in den Gesundheitsämtern, regional gebe es bereits Großausbrüche, vor allem im Norden Deutschlands.