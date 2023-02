Peter a Berlin Freitag, 17.02.2023 | 16:11 Uhr

Rudimentäre Maskenpflichten ändern fast nichts mehr an den Infektionsfallzahlen, weil der Prozentsatz der verhinderten Übertragungen bei seltener Maskenpflicht minimal ist.

Aber Maskentragen kann dort, wo Vulnerable sind, diesen Vulnerablen das Leben retten. Vulnerable sind geballt in Krankenhäusern, Arztpraxen, Pflegeheime, deshalb sollte in Krankenhäusern und Pflegeheimen Personal und Besucher PCR-getestet werden. Am besten mit Gurgel-PCR-tests die auch in Deutschland zuhause gemacht werden könnten und wo man das Ergebnis dann aufs Handy bekommt.

https://allesgurgelt.at/

Es sterben immer noch jeden Monat 3000 bis 4500 Personen durch Covid-19:

4 247 (November 2022)

3 674 (Dezember 2022)

4 098 (Januar 2023)

https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Deutschland/Statistik/2022

https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Deutschland/Statistik#Tages-Statistik_der_an_das_RKI_gemeldeten_kumulierten_Todesfallzahlen