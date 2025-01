In der Serie #Wiegehtesuns? erzählen Menschen, wie ihr Leben gerade aussieht - persönlich, manchmal widersprüchlich und kontrovers. rbb|24 will damit Einblicke in verschiedene Gedankenwelten geben und Sichtweisen dokumentieren, ohne diese zu bewerten oder einzuordnen. Sie geben nicht die Meinung der Redaktion wieder.

Wir schießen die Leute ein bisschen in neue Sphären und ich vergleiche das immer so: Nicht jeder Mensch ist zum Astronauten geeignet, und wir versuchen hier, den Menschen ein bisschen zu helfen. Wir bieten den Gewinnerinnen und Gewinnern an, dass wir sie beim ersten Schritt in das neue Leben begleiten. Die meisten, die bei mir landen, wissen bereits, was sie gewonnen haben. Aber manchmal bin ich es, der den Menschen sagt, wie hoch ihr Gewinn ist. Denn in Berlin liegt die Auszahlungsgrenze für Kioske bei 500 Euro. Die Verkäuferin oder der Verkäufer sagt einem dann nur: Es ist mehr als das. Und dann melden sich die Gewinner bei mir.

Ich merke in der Zwischenzeit auch, dass selbst ein kleiner Millionengewinn die Leute nicht mehr veranlasst, sich von mir beraten zu lassen. Es hat sich so ein bisschen nach oben verschoben. Früher hieß es ab einer Million: "Du bist Millionär!" Heute ist es leider so, dass man von einer Million eigentlich nicht mehr leben kann. Aber wir haben oft auch höhere Beträge. 2022 hat ein Berliner sogar den 120-Millionen-Jackpot geknackt. Dieses Jahr war mein größter Gewinn mehr als 30 Millionen Euro.