Die Straßenverkehrsordung listet einige Sonderregeln für Fahrräder auf (Paragraf 1 Absatz 4), im Punkt Parken und Halten (Paragraf 12) wird jedoch nicht zwischen Pkw und Fahrrädern unterschieden. Dort wird in Absatz 4 wird lediglich darauf hingewiesen, dass zum Parken "der rechte Seitenstreifen, dazu gehören auch entlang der Fahrbahn angelegte Parkstreifen, zu benutzen (ist), wenn er dazu ausreichend befestigt ist, sonst ist an den rechten Fahrbahnrand heranzufahren".

Auch Carsharing-Autos sollen auf Parkplätzen keine oder geringere Gebühren zahlen, so die Verwaltung weiter. Bereits im September hatte die Senatsverwaltung mitgeteilt, dass E-Tretroller, Fahrräder, Lastenräder, Leichtkrafträder und Motorräder ab dem nächsten Jahr auf Parkstreifen gratis parken können.



Zugleich wurden für Autos höhere Parkgebühren ab 2023 angekündigt. Fielen bisher je nach Gebührenstufe 1, 2 oder 3 Euro pro Stunde an, werden es ab dem 1. Januar 2, 3 oder 4 Euro. Die Verkehrsverwaltung betont, erstmals seit 20 Jahren würden in Berlin die Parkgebühren erhöht.



Weil sich die rund 4.500 Parkscheinautomaten in Berlin aus technischen Gründen nur schrittweise umstellen lassen, gelten die neuen Parkgebühren jeweils ab der Umrüstung. Den Betreibern der elektronischen Parkraummanagementsysteme wurde den Angaben zufolge eine Übergangsfrist bis zum 30. Juni 2023 eingeräumt.