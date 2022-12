Im Flughafen Tegel stapeln sich die Doppelstockbetten: Rund 3.400 Kriegsgeflohene und Asylbewerber harren in den früheren Terminals aus. Tendenz weiter steigend. Nun müssen Nothallen für Tausende weitere Menschen her. Von Roberto Jurkschat

Ein gelber Bus der BVG öffnet die Hintertür vor dem früheren Flughafen in Berlin-Tegel, Menschen mit Rucksäcken und Einkaufstaschen stapfen durch den Nieselregen zum Eingang am Terminal C. Nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine sind hier an manchen Tagen mehrere Tausend Kriegsflüchtlinge vor dem Ukraine-Ankunftszentrum aus den Shuttlebussen ausgestiegen. Inzwischen kommen hier viel weniger Menschen an, der Fahrplan der Shuttlebusse ist ausgedünnt.

Entspannt hat sich die Lage in Tegel aber seitdem nicht. Im Gegenteil. Denn die Einrichtungen des Landes Berlin für Geflüchtete aus der Ukraine sind an ihre Kapazitätsgrenzen geraten. Auf dem freien Markt geht ohnehin so gut wie nichts und die Bereitschaft und Möglichkeit, privaten Wohnraum in Berlin zur Verfügung zu stellen, ist über ihren Zenit hinaus.