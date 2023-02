Wenn Politiker, Parteien und Regierungen in Koalitionen etwas vermeiden wollen, dann ist es das Bild von Streit und Zwist. Mit Disharmonie lässt sich bei den Wählern nicht punkten. Die erwarten, dass der Regierungsmotor schnurrt, nicht stottert. Bei drei so ungleichen Partnern wie SPD, CDU und Bündnis'90/Grüne gibt es reichlich Abstimmungsbedarf oder - um im Bild zu bleiben - Bedarf nach Schmierstoff. Und der wird zumindest auf Seiten der Bündnisgrünen nach dem Abgang ihrer Co-Landesvorsitzenden Julia Schmidt dringend gebraucht. Schmidt gehörte bis zuletzt für die Koalitionspartner von SPD und CDU zu den wichtigsten Ansprechpartnerinnen. Nun wurde sie vor die Tür gesetzt.

Der erzwungene Rückzug der 29-Jährigen kam für Beobachter wie Mitregierende plötzlich und unerwartet. Am Freitag vergangener Woche hatte ihr der Landesvorstand den Rücktritt nahegelegt. Von "untragbarem Fehlverhalten" Schmidts war da die Rede. Es war eine Formulierung, die das Tor für Gerüchte und Spekulationen weit aufriss. Seitdem rätseln sie in Partei und Medien, welches Fehlverhalten so untragbar sein kann, dass eine - als künftige Spitzenkandidatin gehandelte - Frontfrau so jäh in den politischen Abgrund gestoßen werden musste.