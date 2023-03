Robert Berlin Freitag, 31.03.2023 | 20:21 Uhr

Immerhin etwas. Eine Fußgängerzone an einem wirklich belebten und interessanten Ort in der Innenstadt. Die "Weltstadt" Berlin bekommt etwas hin, was in "Provinzstädten" wie Stuttgart, Konstanz etc. und in vielen Hauptstädten weltweit schon seit Jahrzehnten üblich ist. Die üblichen Krakeeler sind dagegen. Wahrscheinlich haben sie Angst, dass es erfolgreich wird...