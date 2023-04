Während der Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und CDU in Berlin war es bei dem Thema Innere Sicherheit verdächtig still. Nur von besserer Ausstattung und mehr Stellen für Polizei und Rettungskräfte war die Rede. Inzwischen wird klarer, warum. Von Sabine Müller

Beim vermutlich nächsten Regierenden Bürgermeister Kai Wegner findet die Innere Sicherheit in diesen Tagen vor allem als seltsames Anhängsel statt. Sowohl nach einer der letzten Dachgruppen-Sitzungen als auch bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags beschwor der CDU-Mann erst überschwänglich die bunte, weltoffene, vielfältige Stadt Berlin, wo jeder nach seiner Façon glücklich werden solle, "egal woher er kommt, was er glaubt, wen er liebt". Dann bog Wegner jeweils scharf ab zu der These: Um diese Vielfalt weiter zu gewährleisten, brauche es das sichere Fundament einer starken Polizei, die mehr Vertrauen und Wertschätzung erfahre, moderner ausgestattet sei und in frisch sanierten Wachen arbeite.

Die Kritik entzündet sich vor allem an Seite 28 des Vertrags. Dort heißt es unter anderem, die Koalition führe "anlassbezogen den Videoschutz an kriminalitätsbelasteten Orten ein", sie wolle Quellen-Telekommunikationsüberwachung und Online-Durchsuchungen "zur Bekämpfung terroristischer Straftaten und schwerster Straftaten im Bereich der organisierten Kriminalität einsetzen" (Stichwort: Staatstrojaner) und die "rechtlichen Voraussetzungen für einen bis zu fünftägigen Präventivgewahrsam" schaffen. Bisher sind in Berlin maximal zwei Tage erlaubt. Außerdem soll die polizeiliche Nutzung von Bodycams ausgeweitet werden und in Zukunft auch jederzeit in Privaträumen von Bürgerinnen und Bürgern möglich sein.

Der grüne Innenexperte Vasili Franco twitterte entsetzt, in der Berliner Innenpolitik kämen die Freiheitsrechte unter die Räder. Francos Pendant bei der Linken, Niklas Schrader, urteilte: "CDU und Giffey-SPD entfesselt. Was die im Koalitionsvertrag planen, ist ein Dammbruch für die Beschneidung unserer Grundrechte." Auch aus der SPD kommt scharfe Kritik. Im Interview mit Radioeins nennt Juso-Chef Peter Maaß die Pläne "teilweise verfassungswidrig": "Wir bekommen damit eine Stadt der Unfreiheit."