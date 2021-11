Um die Sicherheit in Berlin zu erhöhen, sollen Kriminalitäts-Hotspots in Zukunft per Video überwacht werden. Darauf hat sich die rot-grün-rote Koalition verständigt. Ein weiterer Schwerpunkt soll auf der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität liegen.

An besonders kriminalitätsbelasteten Berliner Orten soll künftig Videoüberwachung möglich sein. Die Wahrung der Privatsphäre der Anwohner soll dabei aber sichergestellt werden. Das sagte die SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey am Donnerstag bei der Vorstellung der Verhandlungsergebnisse mit Grünen und Linken.

Eine dauerhafte Wache auf dem Alexanderplatz, erhöhte Präsenz im Wrangelkiez: Polizeipräsidentin Slowik zieht eine positive Bilanz für die Arbeit an den Kriminalitäts-Hotspots. Am Görlitzer Park haben sich die Probleme allerdings lediglich verlagert.

So soll der Ausbau einer kooperativen Leitstelle von Polizei und Feuerwehr vorangebracht werden, so Giffey. Demnach sollen wieder Kontaktbereichsbeamte eingesetzt und die Fahrradstreifen der Polizei ausgebaut werden. Auch solle es weitere Wachen geben. "Ganz klar ist, dass wir einen starken Staat wollen, einen, der dafür sorgt, dass die Regeln, die wir für unser Zusammenleben haben, durchgesetzt werden", sagte Giffey.

Zuletzt hatte es im Januar geheißen, dass es 2020 einen deutlichen Rückgang von Gewaltverbrechen und Diebstählen im Zusammenhang mit dem Drogenhandel im Görlitzer Park und Wrangelkiez in Kreuzberg sowie am Hermannplatz in Neukölln und am Alexanderplatz in Mitte gegeben habe.

Polizeipräsidentin Barbara Slowik räumte allerdings auch ein, dass die Corona-Pandemie bei den Zahlen nicht außer Acht gelassen werden dürfte. Es seien 2020 kaum Touristen in der Stadt gewesen. Taschendiebstahl sei für die Täter nicht attraktiv gewesen. "Es gab auch deutlich weniger Autodiebstähle und Einbrüche in Wohnungen und Häuser", so Slowik.