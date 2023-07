Stop and Go bei den Berliner Radwegen

Für besonders großes Unverständnis hatte der Schreinersche Radwege-Stopp in Tempelhof-Schöneberg gesorgt. Dort war lange vor ihrem Amtsantritt an einem fahrradgerechten Umbau der Grunewald- und der Hauptstraße gefeilt worden. Das Verfahren galt als mustergültig, wurden doch alle Akteure an einen Tisch geholt.

Mit der Überprüfung des Radwegebaus in Berlin geht es voran. Die von Mobilitätssenatorin Manja Schreiner (CDU) veranlasste große Bestandsaufnahme ist abgeschlossen. Schriftlich teilt die Senatorin mit: "Es war ein Kraftakt." Und widersprechen würde Schreiner da wohl niemand. Selbst diejenigen nicht, die in den letzten Wochen die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben.

Nachdem die neue Verkehrsverwaltung in Berlin eine Reihe an Radfahrprojekten überprüft hat, sollen nun für einige Radwege gebaut werden - auf fünf Hauptstraßen allerdings sollen die Projekte vorläufig gestoppt werden.

Die Mobilitätsverwaltung spricht davon, dass an diesen Straßen nach der Überprüfung "optimierte Radwege" entstehen. Was genau "optimiert" wurde, wurde nicht mitgeteilt. Insgesamt handelt es sich um 16 Großvorhaben, die weiterverfolgt werden können. Bei allen war ein Baustart innerhalb der kommenden drei Monaten vorgesehen – die Zeit drängte also.

Auf der Strecke bleiben dagegen die Roedernallee in Reinickendorf sowie die Blankenfelder Chaussee in Pankow. "Hier ist eine Neubetrachtung der Planungen notwendig", teilte die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt schon vor einigen Tagen mit.

Das legt eine Abfrage der Deutsche Umwelthilfe (DUH) bei allen Bezirken nahe. Sieben von ihnen haben darauf reagiert. Aus den Antworten geht hervor, dass vier weiteren Radwegen das Aus drohen könnte. Dabei handelt es sich um Vorhaben, die noch in diesem Jahr fertig werden sollten. Gelingt das nicht, drohen Fördergelder des Bundes zu verfallen. Laut DHU sind die Beusselstraße im Bezirk Mitte, die Thielallee und Filandastraße in Steglitz-Zehlendorf sowie ein Abschnitt der B96a in Treptow-Köpenick betroffen.

Sie sind womöglich aber nur die besonders prominenten Wackelkandidaten beim Radwege-Ausbau. Das legt eine parlamentarische Anfrage der grünen Abgeordneten Oda Hassepaß nahe. Die Mobilitätsverwaltung stuft demnach das Risiko als "hoch" ein, dass Vorhaben mit einer Gesamtlänge von 19,7 Kilometern in den nächsten Jahren nicht wie geplant realisiert werden. Dabei handelt es sich um geschützte und ungeschützte Radstreifen, Radwege sowie Lückenschlüsse.

Alle diese Projekte mit einem hohen Realisierungs-Risiko haben zusammen ein Volumen von knapp 19 Millionen Euro. Dass diese Mittel nicht in vollem Umfang ausgegeben werden, sei jedenfalls nicht auszuschließen. Welche Auswirkungen das auf den Radwegebau habe, sei "derzeit noch nicht abschätzbar", heißt es in der Antwort auf die Anfrage. Grünen-Verkehrspolitikerin Hassepaß kritisiert, dass nach wochenlanger Prüfung Vieles im Unklaren sei. Ihr Urteil zum Stop and Go beim Radwege-Bau: "Das Chaos kann nicht geordnet werden."