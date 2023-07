Do 20.07.23 | 18:11 Uhr

Nach dem vorläufigen Stopp für alle neuen Radwege-Projekte in Berlin durch die neue CDU-Verkehrssenatorin Manja Schreiner hat der Senat nun weitere Vorhaben freigegeben.



Zu den nun doch wieder bestätigten neuen Radwegen zählt der Umbau der Haupt- und der Grunewaldstraße im Bezirk Tempelhof-Schöneberg. Für diesen Umbau hatten sich auch Vertreter der Wirtschaft eingesetzt. Außerdem werden die Radstreifen auf Abschnitten der Siegfriedstraße in Lichtenberg, der Sonnenallee und des Adlergestells umgesetzt. Das teilte der Senat am Donnerstag mit.