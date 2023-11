"Berliner Senat will Sondervermögen verschieben"

Zum anderen hatte Karlsruhe das Prinzip der Jährlichkeit in der Haushaltswirtschaft besonders betont und gestärkt. Das Berliner Sondervermögen ist bisher aber gerade so konstruiert, dass es über mehrere Jahre angelegt ist. Hier liegt die Herausforderung also darin, das Instrument Sondervermögen so umzubauen, dass Mittelbewilligung und -abfluss sich jeweils einem Haushaltsjahr zuordnen lassen.



Andere Bundesländer, die bereits kreditfinanzierte Sondervermögen haben, stehen gerade vor ähnlichen Herausforderungen. In Schleswig-Holstein will die Landesregierung nun jährlich die Notlage neu erklären. In Nordrhein-Westfalen klagt die Opposition gegen das bereits eingerichtete Sondervermögen des Landes.