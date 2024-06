Startchancen-Programm - Diese Berliner Schulen bekommen als erste zusätzliches Geld

Sa 01.06.24 | 12:22 Uhr

Bild: IMAGO

In Berlin steht jetzt fest, welche Schulen als erste vom neuen Startchancen-Programm für benachteiligte Schüler profitieren - und in einer ersten Tranche 46 Millionen Euro bekommen. In zwei Bezirken bekommen jetzt besonders viele Schulen das zusätzliche Geld.

59 Schulen wurden von der Bildungsverwaltung am Freitag darüber informiert, dass sie zum neuen Schuljahr dabei sind und damit finanziell zusätzlich unterstützt werden. Über das Schreiben hatte zuerst der "Tagesspiegel" berichtet. Insgesamt sollen in den kommenden zehn Jahren bis zu 160 Schulen in Berlin am Bund-Länder-Programm teilnehmen und insgesamt 460 Millionen Euro erhalten.

Picture Alliance/Annette Riedl Studie - Bildungschancen in Berlin und Brandenburg vergleichsweise gerecht Ob ein Kind aufs Gymnasium geht, hängt stark von Bildung und Einkommen der Eltern ab. Im Bundesvergleich liegen Berlin und Brandenburg bei der Chancengleichheit zwar vorn - ungerecht ist die aktuelle Situation dennoch.

Liste liegt dem rbb vor

Eine Liste der Bildungsverwaltung, die dem rbb vorliegt, zeigt, dass die Bezirke Mitte und Neukölln am stärksten profitieren, hier wurden jeweils 13 Brennpunkt-Schulen ausgewählt. Es folgen Spandau (7 Schulen), Reinickendorf (6) und Friedrichshain-Kreuzberg (5). Außerdem sind vier Schulen in Marzahn-Hellersdorf dabei, drei in Charlottenburg-Wilmersdorf, jeweils zwei in Lichtenberg, Steglitz-Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg sowie jeweils eine in Pankow und Treptow-Köpenick.

Knapp zwei Drittel des Geldes für Grundschulen gedacht

Ausgewählt wurden Grundschulen, Integrierte Sekundarschulen, Förderschulen und Berufsschulen. Ausschlaggebend waren dabei Faktoren wie Zuwanderungsanteil und Armut sowie die Leistungen der Schülerinnen und Schüler. Das Startchancen-Programm soll für mehr Chancengerechtigkeit an den Schulen sorgen und den Bildungserfolg stärker von der sozialen Herkunft entkoppeln. 60 Prozent des Geldes soll in Grundschulen fließen, ein besonderer Fokus liegt darauf, die Kinder verstärkt im Lesen, Schreiben und Rechnen zu fördern. Es soll in zusätzliches Personal investiert werden sowie in Lernlabore, Bewegungsräume oder Werkstätten.

Wie die erste Finanz-Tranche von 46 Millionen Euro auf die 59 Schulen verteilt wird, geht aus der Liste nicht hervor. Im Schreiben der Bildungsverwaltung wird darauf hingewiesen, dass eine erste Unterstützungsmaßnahme ab sofort abrufbar ist. Die ausgewählten Grundschulen können bei der Schulaufsicht eine Fachleitungsstelle für Deutsch oder für Mathematik beantragen. Eine zweite Stelle soll später folgen.

Diese Schulen profitieren als erste vom Startchancen-Programm: Mitte Carl-Bolle-Grundschule

Rudolf-Wissell-Grundschule

Gesundbrunnen-Grundschule

Mitte Wilhelm-Hauff-Grundschule

Wedding-Grundschule

Carl-Kraemer-Grundschule

Humboldthain-Grundschule

Heinrich-Seidel-Grundschule

Gustav-Falke-Grundschule

Vineta-Grundschule

Mitte Albert-Gutzmann-Schule

Hedwig-Dohm-Schule

Theodor-Heuss- Gemeinschaftsschule Neukölln Theodor-Storm-Schule

Hans-Fallada-Schule

Sonnen-Schule

Silberstein-Schule

Schule am Teltowkanal

Löwenzahn-Schule

Walter-Gropius-Schule

Otto-Hahn-Schule

Heinrich-Mann-Schule

Röntgen-Schule

Zuckmayer-Schule

Kepler-Schule

Schule am Zwickauer Damm

picture alliance/dpa-Zentralbild/J.Büttner Streit um Honorarkräfte - Freien Musikschullehrern in Berlin droht Arbeitslosigkeit Freie Musikschullehrer in Berlin fürchten Arbeitslosigkeit und Unterrichtsausfall, weil ihre Honorarverträge größtenteils rechtswidrig sind. Jetzt stellt der Senat zwar eine grundlegende Änderung in Aussicht. Doch die Zeit drängt. Von Lukas Haas

Spandau Siegerland-Grundschule

Lynar-Grundschule

Grundschule am Birkenhain

Spandau Grundschule im Beerwinkel

Christian-Morgenstern-Grundschule

Schule am Staakener Kleeblatt

Schule am Gartenfeld Reinickendorf Grundschule in den Rollbergen

Reineke-Fuchs-Grundschule

Reinickendorf Lauterbach-Schulen

Jean-Krämer-Schule

Campus Hannah Höch

Reinickendorf Waldseeschule Friedrichshain-Kreuzberg Hans-Böckler-Schule

Kurt-Schumacher-Grundschule

Jens-Nydahl-Grundschule

Otto-Wels-Grundschule

Albrecht-von-Graefe-Schule

Marzahn-Hellersdorf Beatrix-Potter-Grundschule

Pusteblume-Grundschule

Jean-Piaget-Schule

Johann-Julius-Hecker-Schule Charlottenburg-Wilmersdorf OSZ Ästhetik & Technik

Helmuth-James-von-Moltke-Schule

ISS am Schloss Lichtenberg Schule am Roedernplatz

Schule am Ostseekarree

dpa/Eugenio Marongiu Medienkompetenz - Experte will Jugendliche mehr für Fake News sensibilisieren Fake News und Verschwörungstheorien sind durch das Internet noch leichter zu verbreiten. Muss die heranwachsende Generation früher darauf vorbereitet werden, vielleicht in Form eines eigenen Schulfachs? Das zumindest sagt ein Experte. Von Simon Wenzel

Steglitz-Zehlendorf Peter-Lenné-Schule

OSZ Bürowirtschaft 1 Tempelhof-Schöneberg Spreewald-Grundschule

Prignitz-Schule Pankow OSZ Gastgewerbe Treptow-Köpenick Hermann-Scheer-Schule

Das Startchancen-Programm wird von Bund und Ländern gemeinsam finanziert. In zehn Jahren sollen insgesamt 20 Milliarden Euro ausgegeben werden, bundesweit sollen 4.000 Schulen profitieren. Laut Bundesbildungsministerium ist es damit das größte Bildungsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik.

Sendung: rbb24 Inforadio, 01.06.2024, 12:20 Uhr