ÖPNV-Lobbyistin Mittwoch, 05.06.2024 | 18:28 Uhr

Hier wird wieder mal deutlich was Kommunalpolitik bedeutet: wesentliche Fragen werden von Personen bestimmt, die meist nur über Eines verfügen: das richtige Parteibuch, in dem konkreten Fall wohl auch das richtige Geschlecht.

Kompetenzen in dem eigentlichen Thema dürften eher nicht vorhanden sein - warum auch....

Mal so eben sagen, dass es keine Möglichkeiten gibt das Rasen auf einer der zentralen Haupstraßen zu vermeiden ist schon, sagen wir mal "mutig" um das Wort dumm zu vermeiden. Dass auf dieser Straße auch viele Menschen unterwegs sind, spielt schon mal gar keine Rolle. Egal - Hauptsache die Quote stimmt!