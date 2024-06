Nach der schweren Niederlage der Linken bei der Europawahl hat der frühere Abgeordnete der Linke, Hakan Tas, seinen Austritt aus der Partei erklärt. In einem wütend formulierten Brief wirft er der Linke vor, dass die Parteiführung den Draht zur Bevölkerung verloren habe und kritische Stimmen aus der Parteizentrale gedrängt würden. Tas will sich nun beim Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) engagieren, sagte er dem rbb. In den nächsten Tagen wolle er einen Mitgliedsantrag stellen.



Hakan Tas saß von 2011 bis 2021 für die Linke im Berliner Abgeordnetenhaus. Er war sicherheitspolitischer Sprecher seiner Fraktion.