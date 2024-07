Zehn Schnellverbindungen für Fahrradfahrer waren in Berlin geplant. Zeitnah umgesetzt werden soll davon voraussichtlich: eine. Die CDU-geführte Verkehrsverwaltung hat angelündigt, die Planungen für den Großteil der Routen nicht weiter zu verfolgen.



Dabei geht es um die Route Königsweg-Kronprinzessinnenweg, die durch den Grunewald in Richtung Wannsee/Potsdam führt (RSV 3). Hier soll "schnellstmöglich der Antrag auf Planfeststellung gestellt werden, um zeitnah mit dem Bau beginnen zu können", hieß es aus der Verwaltung.

Der Großteil der Planungen für Radschnellwege in Berlin wird wegen der angespannten Haushaltslage erstmal auf Eis gelegt. Wie die Verkehrsverwaltung dem rbb am Mittwoch mitteilte, wird von insgesamt zehn geplanten Verbindungen nur eine priorisiert vorangetrieben.

Potsdam soll bis 2026 ein neues Radverkehrskonzept bekommen. Jetzt haben sich Radler aus dem Umland eingeschaltet: Sie fordern in einem 35-Punkte-Plan vom Rathaus unter anderem den Ausbau der sogenannten "Havelspange light". Von Philipp Rother

Die Planung für die anderen sieben Verbindungen wird auf dem jetzigen Stand eingefroren. Für alles außer der RSV 3 gilt laut Verkehrsverwaltung: "Die Weiterführung soll dann in Abhängigkeit der Finanzierbarkeit fortgeführt werden". Nach heutigem Stand werden von den geplanten 100 Kilometern Radschnellweg also erstmal nur 13,8 Kilometer sicher gebaut.

Die Vorarbeiten für zwei weitere Routen sollen noch bis zum Planfeststellungsverfahren gebracht werden. Zum einen geht es um die West-Route, die Spandau über die Heerstraße und die Straße des 17. Juni mit der Stadtmitte verbinden soll. Zum anderen um die Ost-Route, die über Schlossplatz und Alexanderplatz bis nach Marzahn-Hellersdorf führen sollte. Hier wird allerdings nur der östliche Abschnitt weitergeplant, so die Verkehrsverwaltung.

Damit bestätigte die Verwaltung im Kern, was der Mobilitätswende-Verein "Changing Cities" zuerst öffentlich gemacht hatte. Vereins-Sprecherin Ragnhild Sørensen kritisierte die Einsparungen scharf. "Wenn CDU und SPD nun auch die Axt an die Radschnellverbindungen anlegen, stirbt das Berliner Radverkehrsnetz und damit die Verkehrswende." Sørensen betonte, die Radschnellwege seien die "Hauptschlagader des Radnetzes", ohne dieses "Herzstück" blieben kleine Infrastrukturmaßnahmen, die in den Bezirken derzeit entstünden, isoliert.

"Sparen wir jetzt, gibt es die fette Quittung dafür in der Zukunft", sagte die verkehrspolitische Sprecherin der Grünen, Oda Hassepaß, dem rbb. "Jeder Stopp verhindert, dass wir zukunftsgerecht werden."