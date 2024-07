Innenministerium will Pachtvertrag für "Ausreisezentrum" auf Oder-Insel

Nach den Plänen Stübgens soll auf der abgelegenen Oder-Insel - einst Standort einer Kaserne der sowjetischen Streitkräfte - eine Ausreiseeinrichtung ausschließlich für alleinreisende männliche Flüchtlinge errichtet werden, die vollziehbar ausreisepflichtig sind und keine Bleibeperspektive haben. Dazu soll auch die Bereitschaft zur freiwilligen Ausreise gefördert werden, wie es in der Antwort an Johlige heißt.

Ziel ist demnach eine temporäre Nutzung des Geländes als "Ausreisezentrum" für abgelehnte Asylbewerber. Auch am Flughafen Schönefeld (BER) plant Brandenburg ein "Ausreisezentrum" für abgelehnte Asylbewerber.

Für das geplante "Ausreisezentrum" auf einer Oder-Insel bei Küstrin-Kietz (Märkisch-Oderland) strebt Brandenburgs Innenministerium einen Pachtvertrag an.

In ihrer Anfrage hatte die Landtagsabgeordnete Johlige aus einem Schreiben des Landrates zitiert, aus dem hervorgeht, dass der Brandenburgische Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB) aus dem Vorhaben herausgehalten werden solle. Dagegen sei die Ausländerbehörde als künftige Betreiberin der Einrichtung "in der Lage, kurzfristig in gewissem Maße selbst zu investieren".

Wegen der angespannten Personallage beim BLB wäre die Einrichtung eines "Ausreisezentrums" "dann nicht mehr zeitnah möglich", hieß es. Laut Innenministerium waren Ende Mai dieses Jahres beim BLB 613 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. 143 Stellen waren unbesetzt.