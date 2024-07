Giftige Alge in der Oder

Sie war mitverantwortlich für das massenhafte Fischsterben vor zwei Jahren in der Oder, nun haben Forscher das Erbgut der giftigen Goldalge entschlüsselt. Das könnte in Zukunft bei bevorstehenden Naturkatastrophen helfen.

Wissenschaftler des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) haben das Erbgut der giftigen Goldalge aus dem Grenzfluss Oder vollständig entschlüsselt. Dabei haben sie wichtige Informationen über einzelne Gene gewonnen. Dies könnte künftig helfen, eine sprunghafte Vermehrung der Goldalge "Prymnesium parvum" und eine Naturkatastrophe wie im Jahr 2022 zumindest einzudämmen.

"Wir haben die Gene identifiziert, die das Gift produzieren", sagte IGB-Wissenschaftler Heiner Kuhl dem rbb am Montag. In der Praxis könnten ihm zufolge quantitative PCR-Tests entwickelt werden, um die Menge der Gift produzierenden Gene und damit die Giftigkeit der Alge zu messen. Bisher sei es schwierig gewesen, das Toxin im Wasser nachzuweisen. Kuhl ist Erstautor der Studie zum Erbgut der Giftalge, deren Ergebnisse Mitte Juli in der Fachzeitschrift "Current Biology"“ veröffentlicht wurden [cell.com].