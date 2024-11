Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) wird mehrere Gebiete in Brandenburg bei ihrer Suche nach einem Endlager für Atommüll nicht weiter prüfen. Das erklärte die BGE in einem neuen Zwischenbericht zur Endlagersuche am Montag. Es wird damit unwahrscheinlicher, dass ein solches Endlager in Brandenburg entsteht.

Seit 2022 untersucht die BGE rund 54 Prozent der gesamten deutschen Landfläche, um einen geeigneten Ort für ein Endlager zu finden. Mit der aktuellen Beurteilung fallen nun zahlreiche Gebiete aus der Betrachtung. Insgesamt kommen demnach nun noch 44 Prozent der Fläche Deutschlands infrage.