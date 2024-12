Der Berliner Senat hat am Dienstag die Reform des Dienstrechts beschlossen. Damit soll es zukünftig einfacher werden, in der Hauptstadt Beamte oder Beamter zu werden und in der Hierarchie aufzusteigen. Das Dienstrecht legt unter anderem fest, dass in Zukunft auch allein gute Leistungen für eine Beförderung ausreichen können. Bislang muss zusätzlich eine bestimmte Anzahl von Berufsjahren im Beamtenverhältnis absolviert sein.

Außerdem soll Berufserfahrung in der freien Wirtschaft beim Einstieg in eine Beamtenkarriere angerechnet werden können, auch Beförderungen in der Probezeit sollen möglich werden. Eine andere Neuregelung erleichtert es jungen Menschen in den Öffentlichen Dienst einzutreten, auch wenn sie bei Ausbildungsbeginn noch nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben.