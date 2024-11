Hugo Mittwoch, 20.11.2024 | 17:08 Uhr

Sehe es ähnlich wie damals bei der Frauen quote. Wenn sich keine passenden bewerben wieso sollte man dann schlechter qualifizierte Menschen nehmen.



Natürlich sollte beim einstellungsprozess nichts mit Vorurteilen behaftet sein. Und ist es auch in ganz vielen Bereichen nicht.

Gucken sie mal in die Krankenhäuser und Arztpraxen. Da sprechen viele nur gebrochen deutsch haben aber eine gute Qualifizierung und wurden deshalb genommen. Egal wo sie her sind oder welches Geschlecht.



Wie soll man Leuten Gleichberechtigung beibringen und leben wenn man ab und an jemand bevorzugt?